United búið að hlera Nagelsmann

Manchester United hefur kannað möguleikann á að fá Julian Nagelsmann til að taka við liðinu af Michael Carrick.
Carrick er undir mikilli pressu eftir slæmt gengi United á tímabilinu, en liðið tapaði 4-1 gegn Como í Meistaradeildinni í gær og hefur nú spilað sjö leiki í röð án þess að sigra.
Enski miðillinn Talksport segir að forráðamenn United hafi sett sig í samband við Nagelsmann til að kanna áhuga hans á starfinu. Þjóðverjinn hefur áður stýrt Bayern Munchen og RB Leipzig og þá var hann landsliðsþjálfari Þýskalands þar til eftir HM í sumar, þar sem liðið olli miklum vonbrigðum.
Nagelsmann er ekki sá eini sem kemur til greina en Fabian Hurzeler, stjóri Brighton, er einnig sagður á blaði hjá United. Antonio Conte hefur sömuleiðis verið orðaður við starfið.