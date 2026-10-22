Þjálfarinn kveður Val - Sameiginleg ákvörðun

Matthías Guðmundsson hefur látið af störfum sem þjálfari kvennaliðs Vals. Félagið greindi frá þessu í dag og sagði um sameiginlega ákvörðun að ræða.
Valur féll úr Bestu deild kvenna í fyrsta sinn á dögunum og nú er ljóst að Matthías, sem hefur stýrt liðinu síðustu tvö ár, verður ekki með Val í Lengjudeildinni.
Tilkynning Vals
Stjórn Knattspyrnudeildar Vals og Matthías Guðmundsson hafa komist að samkomulagi um að Matthías láti af störfum sem aðalþjálfari kvennaliðs félagsins. Þetta var sameiginleg niðurstaða beggja aðila að tímabilinu loknu.
Tímabilið olli okkur öllum vonbrigðum og niðurstaðan varð sú að liðið féll úr Bestu deildinni. Úrslitin féllu ekki alltaf með okkur í sumar en Matti lagði sig allan fram fyrir liðið og félagið.
Matti er góður og gegn Valsmaður og einn af okkar allra bestu sonum. Knattspyrnudeild Vals þakkar honum innilega fyrir hans störf og óskar honum alls hins besta.
Takk fyrir þitt framlag, Matti!