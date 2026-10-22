Þetta eru launahæstu stórstjörnurnar - Svakalegir yfirburðir á toppnum

Cristiano Ronaldo er langlaunahæsti knattspyrnumaður heims en Portúgalinn þénar tæplega 35 milljarða íslenskra króna á ári hjá Al Nassr.
Vefsíðan Sportbible hefur tekið saman lista yfir tíu launahæstu knattspyrnumenn heims á tímabilinu 2026-2027. Tölurnar eru byggðar á upplýsingum frá Capology og innihalda laun og bónusgreiðslur fyrir skatt.
Ronaldo er í algjörum sérflokki en Kylian Mbappe, leikmaður Real Madrid, er næstur á listanum með tæplega tíu milljarða króna í árslaun.
Hér má sjá listann í heild sinni:
- Cristiano Ronaldo, Al Nassr: 34,86 milljarðar króna
- Kylian Mbappe, Real Madrid: 9,95 milljarðar króna
- Erling Haaland, Manchester City: 7,39 milljarðar króna
- Vinicius Junior, Real Madrid: 6,94 milljarðar króna
- Sadio Mane, Al Nassr: 6,94 milljarðar króna
- Kalidou Koulibaly, Al Hilal: 6,02 milljarðar króna
- Jamal Musiala, Bayern Munchen: 4,90 milljarðar króna
- Rodri, Barcelona: 4,89 milljarðar króna
- Lamine Yamal, Barcelona: 4,63 milljarðar króna
- Sergej Milinkovic-Savic, Al Hilal: 4,43 milljarðar króna