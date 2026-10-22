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Þetta eru launahæstu stórstjörnurnar - Svakalegir yfirburðir á toppnum

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Fimmtudaginn 22. október 2026 11:30

Cristiano Ronaldo er langlaunahæsti knattspyrnumaður heims en Portúgalinn þénar tæplega 35 milljarða íslenskra króna á ári hjá Al Nassr.

Vefsíðan Sportbible hefur tekið saman lista yfir tíu launahæstu knattspyrnumenn heims á tímabilinu 2026-2027. Tölurnar eru byggðar á upplýsingum frá Capology og innihalda laun og bónusgreiðslur fyrir skatt.

Ronaldo er í algjörum sérflokki en Kylian Mbappe, leikmaður Real Madrid, er næstur á listanum með tæplega tíu milljarða króna í árslaun.

Hér má sjá listann í heild sinni:

  1. Cristiano Ronaldo, Al Nassr: 34,86 milljarðar króna
  2. Kylian Mbappe, Real Madrid: 9,95 milljarðar króna
  3. Erling Haaland, Manchester City: 7,39 milljarðar króna
  4. Vinicius Junior, Real Madrid: 6,94 milljarðar króna
  5. Sadio Mane, Al Nassr: 6,94 milljarðar króna
  6. Kalidou Koulibaly, Al Hilal: 6,02 milljarðar króna
  7. Jamal Musiala, Bayern Munchen: 4,90 milljarðar króna
  8. Rodri, Barcelona: 4,89 milljarðar króna
  9. Lamine Yamal, Barcelona: 4,63 milljarðar króna
  10. Sergej Milinkovic-Savic, Al Hilal: 4,43 milljarðar króna

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