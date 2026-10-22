Stuðningsmenn brjálaðir eftir þessi ummæli Walker

Kyle Walker, fyrrverandi fyrirliði Manchester City, pirraði stuðningsmenn liðsins með ummælum sínum um mögulega refsingu félagsins vegna brota á fjármálareglum.
Walker, sem spilar nú með Burnley, var spurður að því í viðtali hvað hann myndi gera við húðflúr sem hann fékk sér til að fagna fjórum Englandsmeistaratitlum City í röð ef félagið yrði svipt titlunum.
„Ég þyrfti líklega að fjarlægja það! Ég ætla að reyna að halda því en vonandi verða titlarnir ekki teknir af okkur,“ sagði Walker og hló. Hann benti jafnframt á að ekki einu sinni bestu lið Manchester United hefðu náð að vinna fjóra titla í röð.
Þetta fór illa í einhverja stuðningsmenn, eins og enskir miðlar vekja athygli á. „Ég trúi ekki að þessi maður hafi borið fyrirliðabandið,“ skrifaði einn stuðningsmaður til að mynda.