Stóð í framhjáhaldi með heimsfrægum manni - Mörgum brugðið yfir því sem kollegi hans sagði við hana í kjölfarið

Mario Balotelli er einn skrautlegasti karakter sem knattspyrnuheimurinn hefur séð. Ítalinn hefur leikið með stórliðum á borð við Inter, Manchester City, AC Milan og Liverpool en uppátæki hans utan vallar hafa oft vakið meiri athygli en frammistaðan innan hans.
Miðillinn The Upshot tók saman nokkrar af ótrúlegustu sögunum af Balotelli og þær eru vægast sagt kostulegar.
2006 – Pissaði á töskur samherja
Balotelli hóf ferilinn hjá Lumezzane á Ítalíu þar sem hann var strax farinn að láta til sín taka.
„Hann pissaði á töskurnar okkar sem innihéldu hrein föt. Hann pissaði líka á fólk,“ rifjaði fyrrverandi samherji hans, Marco Pedretti, upp.
2007 – Mourinho gafst upp á honum
Balotelli gekk til liðs við Inter þar sem Jose Mourinho tók síðar við sem stjóri. Í einum Evrópuleik var Balotelli eini framherjinn til taks en fékk gult spjald í fyrri hálfleik.
Mourinho eyddi hálfleiknum í að biðja hann um að láta ekki reka sig af velli.
„Á 46. mínútu fékk hann rautt spjald,“ rifjaði Mourinho upp og lýsti Balotelli síðar sem óviðráðanlegum.
2009 – Klæddist treyju erkifjendanna
Balotelli vann þrjá ítalska meistaratitla með Inter og síðar Meistaradeildina en tókst engu að síður að koma stuðningsmönnum félagsins upp á móti sér.
Það hjálpaði lítið að hann hélt með erkifjendunum í AC Milan og mætti meira að segja í treyju þeirra í sjónvarpsviðtali.
2010 – Fór að kaupa strauborð en kom heim með fjórhjól
Eftir komuna til Manchester City sendi móðir Balotelli hann í verslunina John Lewis til að kaupa strauborð.
Hann sneri hins vegar heim með fjórhjól, trampólín og kappakstursbraut fyrir leikfangabíla.
Skömmu síðar stórskemmdi hann Audi R8-bílinn sinn á leið á æfingu. Þegar lögreglan fann 5.000 pund í reiðufé á honum og spurði hvers vegna hann gengi með slíka upphæð svaraði hann einfaldlega:
„Af því að ég er ríkur.“
2010 – Kastaði pílum í átt að unglingum
Balotelli var sektaður um 100 þúsund pund hjá Manchester City eftir að hafa kastað pílum út um glugga í átt að leikmönnum unglingaliðs félagsins.
Þegar hann var spurður hvers vegna hann hefði gert þetta svaraði hann:
„Mér leiddist.“
2011 – Kveikti í eigin húsi
Í æfingaferð Manchester City til Bandaríkjanna reyndi Balotelli að skora með hælspyrnu í dauðafæri. Tilraunin misheppnaðist og Roberto Mancini, stjóri liðsins, varð svo reiður að hann skipti Balotelli tafarlaust af velli.
Nokkrum mánuðum síðar kviknaði í glæsihýsi hans í Cheshire eftir að Balotelli og vinir hans höfðu skotið upp flugeldum inni á baðherbergi.
Tjónið var sagt nema um 400 þúsund pundum.
2012 – Gaf heimilislausum manni stórfé
Balotelli átti líka sína góðu spretti utan vallar. Eftir að hafa unnið 25 þúsund pund í spilavíti er hann sagður hafa gefið heimilislausum manni þúsund pund.
Einnig gengu sögur af því að hann hefði ekið um Manchester klæddur sem jólasveinn og dreift peningum til fólks í jólainnkaupum.
2012 – Söng um Rooney við konu sem tengdist framhjáhaldshneyksli
Á veitingastað rakst Balotelli á Jennifer Thompson, konu sem hafði verið í miðju framhjáhaldshneykslis Wayne Rooney.
Balotelli greip tækifærið og byrjaði að syngja nafn Rooney í átt að henni.
2012 – Frægasta stoðsending ferilsins
Þrátt fyrir öll uppátækin átti Balotelli stóran þátt í sögulegum meistaratitli Manchester City árið 2012.
Hann lagði upp sigurmark Sergio Aguero gegn QPR í lokaumferð en það reyndist eina stoðsending hans á ferlinum í ensku úrvalsdeildinni.