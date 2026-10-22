Segir augljóst að Kane eigi að vinna Ballon d'Or

Declan Rice, miðjumaður Arsenal, telur að Harry Kane, framherji Bayern Munchen, eigi að vinna Ballon d'Or í ár.
Rice og Kane mættust í Meistaradeildinni í vikunni þegar Arsenal og Bayern gerðu 2-2 jafntefli. Kane lagði upp fyrra mark Bayern og skoraði það síðara úr vítaspyrnu áður en Rice tryggði Arsenal stig með marki á 82. mínútu.
„Fyrir mér er hann augljós sigurvegari. Tölfræðin talar sínu máli og hann hefur átt ótrúlegt ár,“ segir Rice, sem þekkir Kane vel úr enska landsliðinu.
„Þegar maður spilar með honum áttar maður sig á því hversu góður hann er og þegar maður spilar á móti honum sér maður hversu erfiður andstæðingur hann er. Hann er fáránlega góður leikmaður.“