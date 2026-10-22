Sagði leikmönnum sínum að slaka á gegn United en sá fljótt eftir því

Cesc Fabregas, stjóri Como, greindi frá því að hann hafi sagt leikmönnum sínum að slaka á þegar liðið var komið í 4-0 gegn Manchester United í Meistaradeildinni í gær.
Como vann leikinn að lokum 4-1 en yfirburðir ítalska liðsins voru miklir. Nico Paz skoraði tvö mörk og þeir Anastasios Douvikas og Jacobo Ramon sitt markið hvor áður en Joshua Zirkzee minnkaði muninn fyrir United í uppbótartíma.
Fabregas sagði eftir leikinn að hann hefði ákveðið að draga úr ákefð sinna manna í stöðunni 4-0 þar sem annar leikur væri fram undan um helgina. Hann viðurkenndi þó að hafa séð eftir þeirri ákvörðun.
„Ég sé eftir síðustu tíu mínútunum því það var ég sem sagði leikmönnunum að hægja á leiknum. Við vorum 4-0 yfir og ég taldi að við gætum aðeins slakað á,“ sagði Fabregas.
„Ég sagði leikmönnunum að hætta að hlaupa svona mikið og halda stöðunum sínum. Markið fór illa í mig því við misstum ákefðina og duttum aftar á völlinn, en það var mér að kenna.“
Úrslitin setja enn meiri pressu á Michael Carrick, stjóra United, en liðið hefur nú leikið sjö leiki í röð án þess að sigra.