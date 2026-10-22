Rooney öskuillur: „Haga sér eins og smábörn“

Wayne Rooney, fyrrverandi fyrirliði og goðsgön Manchester United, fór hörðum orðum um Bruno Fernandes og Lisandro Martinez fyrir að gagnrýna þjálfara og stjórnendur félagsins opinberlega.
Fernandes gagnrýndi leikskipulag Michael Carrick eftir 4-1 tap United gegn Como í Meistaradeildinni á miðvikudag. Martinez hafði áður gagnrýnt forráðamenn félagsins fyrir metnaðarleysi á félagaskiptamarkaðnum eftir tap gegn Atletico Madrid.
Rooney var allt annað en sáttur við ummæli leikmannanna og lét þá heyra það í hlaðvarpinu The United Stand. „Þessir leikmenn eru eigingjarnir. Þeim er sama um samherja sína, stjórann, starfsfólkið og stuðningsmennina. Þeir hugsa bara um sjálfa sig,“ sagði Rooney.
„Ef þeir fá ekki það sem þeir vilja haga þeir sér eins og smábörn og kenna öllum öðrum um í stað þess að taka ábyrgð. Þeir þurfa að líta í eigin barm.“
Rooney telur að Carrick þurfi að sýna meiri hörku til að ná aftur stjórn á búningsklefanum. Hann segir að leikmennirnir muni annars bola honum burt úr starfinu.
„Ef ég væri í Carrick myndi ég berjast fyrir stöðu minni. Nú er ekki lengur hægt að vera góði gæinn. Þessir leikmenn munu draga þig niður og á endanum verður það þú sem missir starfið,“ sagði Rooney.
United hefur ekki unnið í síðustu sjö leikjum sínum og situr í 13. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.