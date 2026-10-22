Norskur áhrifavaldur lenti í hremmingum en það reyndist lán í óláni

Therese Gudmundsen, áhrifavaldur og þekktur stuðningsmaður Manchester United, var hæstánægð með að hafa misst af 4-1 tapi liðsins gegn Como í Meistaradeildinni í gær.
Hin 28 ára gamla Gudmundsen hafði ætlað sér að mæta á leikinn á Ítalíu en ferðalagið fór ekki alveg samkvæmt áætlun. Flug hennar frá Napólí tafðist um klukkustund og vélin þurfti auk þess að millilenda í Róm til að taka eldsneyti.
„Fluginu mínu frá Napólí seinkaði um klukkustund og við þurftum líka að stoppa í Róm til að taka eldsneyti. Það varð til þess að ég missti af leiknum gegn Como og miðað við úrslitin gæti ég ekki verið ánægðari. Takk Jet2,“ skrifaði Gudmundsen á Instagram.
Enski miðillinn The Sun fjallar um málið en Gudmundsen hefur vakið töluverða athygli fyrir stuðning sinn við United. Hún er með tæplega 400 þúsund fylgjendur á Instagram þar sem hún birtir reglulega myndir af sér á leikjum liðsins. Hún hefur meðal annars birt mynd af sér með Bruno Fernandes, fyrirliða United.
Eftir leikinn birti hún mynd af lokatölunum og velti fyrir sér framtíð Michael Carrick, knattspyrnustjóra liðsins. „Getur Carrick virkilega lifað þetta af?“ skrifaði hún.
United hefur aðeins unnið tvo af fyrstu ellefu leikjum sínum á tímabilinu og pressan á Carrick eykst stöðugt. Liðið mætir Bournemouth á heimavelli á sunnudag.