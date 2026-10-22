Myndband: Parið fór í lúxusferð til Parísar en hafði ekki hugmynd um ástandið í borginni - „Ráðlagði okkur að fara beint á hótelið“

Jordan Pickford, markvörður Everton, og eiginkona hans Megan lentu óvænt í óþægilegri stöðu þegar þau skelltu sér í rómantíska ferð til Parísar um helgina.
Hjónin fóru til frönsku höfuðborgarinnar á einkaþotu til að sjá Celine Dion tónleika. Á sama tíma brutust hins vegar út miklar óeirðir í borginni, eins og mikið hefur verið fjallað um undanfarna daga.
Daily Mail greinir frá því að um 1.500 verslanir og fyrirtæki hafi orðið fyrir skemmdum eða ráni í óeirðunum og var viðbúnaður lögreglu á hæsta stigi.
Megan birti myndband af ferð hjónanna á TikTok þar sem hún sýndi meðal annars frá fluginu, heimsóknum á þekkta staði í París og tónleikunum sjálfum. Hún sagðist ekki hafa haft hugmynd um ástandið í borginni þegar þau lögðu af stað.
„Þegar bílstjórinn okkar sótti okkur eftir tónleikana ráðlagði hann okkur að fara beint á hótelið,“ sagði Megan og hjónin fylgdu þeim ráðleggingum.
@meggypickford 24 hours in Paris with a twist 🏛️🍝🥐 #paris #parisriots #celinedionparis #homewardbound #17octobre ♬ cant help falling in love - <3