Margir harmi slegnir eftir að tilkynnt var um andlát

John Vaughan, fyrrverandi markvörður Fulham og Cambridge United, er látinn, 62 ára að aldri. Fjöldi enskra knattspyrnufélaga hefur minnst hans eftir að fregnir bárust af andlátinu.
Vaughan hóf ferilinn hjá West Ham en lék síðar með Fulham, Cambridge, Preston og Lincoln City, svo einhver félög séu nefnd. Hann lék tæplega 400 deildarleiki á ferlinum og starfaði síðar sem markvarðaþjálfari, meðal annars hjá Huddersfield, Birmingham, Barnsley og Bradford City.
Vaughan er sérstaklega minnst hjá Cambridge þar sem hann lék á árunum 1988 til 1993 og fór upp um deild tvisvar. Verður hann þá heiðraður á næsta heimaleik liðsins.
Það sem vakti sérstaka athygli á ferli Vaughan var að hann var aðeins 178 sentímetrar á hæð, sem þykir afar lágvaxið fyrir markvörð.