Lánaði góðum vini sínum pening - Við tóku mörg ár í helvíti

Michele Padovano, fyrrverandi leikmaður Juventus, hefur opnað sig um ótrúlega lífsreynslu sína í kjölfar þess að hafa verið sakaður um að fjármagna alþjóðlegt fíkniefnasmygl. Hann barðist fyrir sakleysi sínu í 17 ár og segist hafa misst nánast allt sem hann átti á þeim tíma.
Padovano, sem varð Evrópumeistari með Juventus árið 1996, var handtekinn árið 2006 eftir að hafa lánað gömlum vini sínum 35 þúsund evrur. Vinurinn var grunaður um að tengjast umfangsmiklu fíkniefnasmygli og töldu rannsakendur að Padovano hefði fjármagnað starfsemina.
Í viðtali segir Padovano að hann hafi aðeins verið að reyna að hjálpa vini í fjárhagsvandræðum. Hann hafi enga hugmynd haft um hvað maðurinn ætlaði að gera við peningana.
Símtöl þeirra urðu meðal annars að sönnunargögnum í málinu. Þeir höfðu rætt um hesta, krana og landsvæði en lögregla taldi að um væri að ræða dulmál fyrir sendingar af kókaíni.
Padovano var dæmdur sekur á fyrstu stigum málsins og sat meðal annars í fangelsi, þar sem hann var um tíma í einangrun. Hann lýsir vistinni sem hreinni martröð og segir fangaverði hafa komið illa fram við sig.
„Einn fangavörðurinn sagði mér að nú gæti ég troðið peningunum mínum upp í rassgatið á mér. Þeir reyndu að traðka á mannlegri reisn minni frá fyrstu stundu,“ segir Padovano.
Hann segir að líf sitt hafi hrunið á augabragði. Ferill hans innan knattspyrnunnar var á enda og margir sem hann taldi vini sína sneru við honum baki. Hann þurfti jafnframt að selja fasteignir og aðrar eigur til að standa straum af kostnaði við málaferlin og framfleyta fjölskyldun sinni.
Einn þeirra sem yfirgaf hann aldrei var Gianluca Vialli, fyrrverandi samherji hans hjá Juventus. Vialli hringdi reglulega í eiginkonu Padovano til að fylgjast með líðan hans og var sannfærður um að vinur sinn yrði að lokum sýknaður.
„Luca var eins og bróðir minn. Það særir mig að hann hafi ekki lifað nógu lengi til að sjá mig vera sýknaðan,“ segir Padovano, en Vialli lést í janúar 2023.
Padovano var að lokum sýknaður í janúar 2023, eftir 17 ára baráttu í réttarkerfinu. Hann segir niðurstöðuna hafa verið jafn mikils virði fyrir sig og þegar hann varð Evrópumeistari með Juventus.
„Fangelsið tók lífið mitt frá mér en nú hef ég fengið það aftur. Enginn getur þó skilað mér öllu því sem ég hef misst,“ segir Padovano.