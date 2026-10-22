Hefur engan áhuga á að taka við United

Fabian Hurzeler, stjóri Brighton, hefur ekki áhuga á að taka við Manchester United ef félagið ákveður að reka Michael Carrick úr starfi.
Carrick er undir mikilli pressu eftir slæmt gengi United á tímabilinu en liðið tapaði 4-1 gegn Como í Meistaradeildinni í gær og hefur nú leikið sjö leiki í röð án þess að vinna.
Enski miðillinn The Sun segir að Brighton hafi engar áhyggjur af því að missa Hurzeler til United. Þjóðverjinn, sem er aðeins 33 ára gamall, er sagður vilja halda áfram uppbyggingunni hjá Brighton og freista þess að koma liðinu í Meistaradeildina.
Brighton situr í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar og Hurzeler ku frekar vilja bíða eftir tækifæri hjá stærri félögum á borð við Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Arsenal eða Manchester City frekar en að taka við United.
Hurzeler skrifaði undir nýjan samning við Brighton í maí sem gildir til ársins 2029 og ekkert uppkaupsákvæði er í samningnum. United þyrfti því einnig að greiða háa upphæð til að fá hann lausan.
Eddie Howe, Julian Nagelsmann og Antonio Conte hafa einnig verið orðaðir við United.