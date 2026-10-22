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DV
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Harkaleg slagsmál vekja óhug - Þrír fluttir á sjúkrahús

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Föstudaginn 23. október 2026 11:30

Mikil slagsmál brutust út á bar í ítölsku borginni Como fyrir leik Manchester United gegn heimamönnum í Meistaradeildinni á miðvikudag. Stuðningsmenn United slógust innbyrðis og þurfti að flytja þrjá menn á sjúkrahús.

Myndband af atvikinu hefur farið á flug og þykir nokkuð sláandi. Mennirnir sem voru fluttir á sjúkrahús eru allir á fimmtugsaldri.

Como vann leikinn 4-1 og hörmulegt gengi United heldur áfram. Ekki er vitað hvort það hafi valdið gremju stuðningsmanna á barnum.

Myndbandið er hér að neðan.

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