Harkaleg slagsmál vekja óhug - Þrír fluttir á sjúkrahús

Mikil slagsmál brutust út á bar í ítölsku borginni Como fyrir leik Manchester United gegn heimamönnum í Meistaradeildinni á miðvikudag. Stuðningsmenn United slógust innbyrðis og þurfti að flytja þrjá menn á sjúkrahús.
Myndband af atvikinu hefur farið á flug og þykir nokkuð sláandi. Mennirnir sem voru fluttir á sjúkrahús eru allir á fimmtugsaldri.
Como vann leikinn 4-1 og hörmulegt gengi United heldur áfram. Ekki er vitað hvort það hafi valdið gremju stuðningsmanna á barnum.
Myndbandið er hér að neðan.
Another video of Man United fans fighting eachother in a bar in Como yesterday😬🥊 https://t.co/2bTdOnCaCq
— Casual Chaps 🇬🇧 (@CasualChaps) October 22, 2026