Gyokeres sagður á útleið og fleiri framherjar orðaðir við Arsenal

Arsenal hefur áhuga á að fá Gustavo Varela, 21 árs gamlan framherja Monza á Ítalíu, til félagsins í janúar. Ítalska blaðið Gazzetta dello Sport segir frá þessu.
Varela hefur byrjað tímabilið af miklum krafti og skorað sex mörk í fyrstu sex deildarleikjum sínum. Portúgalinn hefur vakið athygli nokkurra stórliða á Ítalíu en Arsenal er einnig áhugasamt.
Mikel Arteta vill bæta við framherja í janúar en óvissa ríkir um framtíð Viktor Gyokeres hjá félaginu. Svíinn hefur fengið fá tækifæri á tímabilinu og er sagður vilja yfirgefa Arsenal þegar félagaskiptaglugginn opnar.