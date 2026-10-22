Gjörsamlega úthúðar Bruno Fernandes og segir hann til skammar

Jamie Carragher fór hörðum orðum um Bruno Fernandes, fyrirliða Manchester United, eftir 4-1 tap liðsins gegn Como í Meistaradeildinni í gær.
Fernandes gagnrýndi leikskipulag Michael Carrick eftir leikinn og sagði að liðið hefði ekki pressað andstæðingana nægilega mikið. Hann benti á að þjálfarateymið hefði ákveðið að pressa ekki maður á mann og að Como hefði fengið of mikið pláss með boltann.
Carragher var allt annað en sáttur við ummælin og lét Fernandes heyra það. „Að Bruno Fernandes skuli gera þetta er skammarlegt. Hann var valinn leikmaður ársins á síðasta tímabili og það var Michael Carrick að þakka. Hann hefði ekki fengið þau verðlaun án hans,“ sagði Carragher.
„Hann bregst svona við vegna þess að honum var skipt af velli. Hann talar um pressu en Fernandes hefur í mörg ár verið ástæðan fyrir því að United getur ekki pressað almennilega.“
Carragher sagði Fernandes hlaupa um völlinn eins og barn á skólalóð og reyna að sýnast duglegur fyrir stuðningsmennina. „Þeir halda að hann sé að leggja hart að sér en það er ekki rétt. Hann er að eyðileggja fyrir restinni af liðinu.“
Carragher sagði hegðun Fernandes ekki sæma fyrirliða Manchester United en viðurkenndi jafnframt að staða Carrick væri orðin afar erfið. United hefur nú leikið sjö leiki í röð án þess að vinna og Carragher telur að félagið þurfi að skipta um knattspyrnustjóra.