Er tilbúinn í nýtt starf - Orðaður við Manchester United

Eddie Howe, fyrrverandi stjóri Newcastle, er tilbúinn að snúa aftur í þjálfun og þykir nú líklegastur til að taka við Manchester United ef Michael Carrick verður rekinn.
Sæti Carrick er sjóðheitt og hitnaði enn frekar með 4-1 tapi United gegn Como í Meistaradeildinni í vikunni. Liðið situr í 13. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og hefur aðeins unnið einn deildarleik á tímabilinu.
Enski miðillinn The Sun greinir frá því að Howe sé tilbúinn að taka við nýju starfi en hann hætti hjá Newcastle í júlí eftir fimm ár við stjórnvölinn. Þar vann hann meðal annars enska deildabikarinn árið 2025 og tryggði liðinu sæti í Meistaradeildinni í tvígang.
Ku Howe vera í miklum metum hjá forráðamönnum United en fleiri menn hafa einnig verið orðaðir við félagið. Þar á meðal eru Julian Nagelsmann, Fabian Hurzeler og Antonio Conte.