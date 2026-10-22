Brotist inn á heimili fyrirliða Manchester United - „Versta martröð allra“

Þrír grímuklæddir menn brutust inn á heimili Bruno Fernandes, fyrirliða Manchester United, í Cheshire á Englandi í vikunni. Þjófarnir höfðu á brott með sér skartgripi og aðra verðmæta muni.
Fernandes var staddur á Ítalíu með United þegar innbrotið átti sér stað en liðið tapaði 4-1 gegn Como í Meistaradeildinni. Eiginkona hans, Ana Pinho, og tvö ung börn þeirra voru ekki heima þegar mennirnir brutust inn.
Hús fjölskyldunnar er metið á fjórar milljónir punda, eða um 680 milljónir króna. Mennirnir eru taldir hafa komist inn á lóðina í gegnum skóglendi á bak við húsið og klifrað yfir girðingu.
Nágranni varð var við þrjá grunsamlega menn í garðinum og gerði lögreglu viðvart. Þegar lögreglumenn komu á vettvang um tíu mínútum síðar voru þjófarnir hins vegar á bak og burt.
„Bruno og Ana eru gjörsamlega miður sín. Að einhver brjótist svona inn á heimilið á meðan þú ert að spila fyrir félagið þitt er versta martröð allra knattspyrnumanna,“ segir heimildarmaður breska blaðsins The Sun.
Lögreglan rannsakar nú málið.