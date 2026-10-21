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Þetta eru leikmenn ensku úrvalsdeildarinnar sem verða samningslausir næsta sumar - Risastór nöfn þar á meðal

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 21. október 2026 14:30
Getty Images

Fjöldi öflugra leikmanna í ensku úrvalsdeildinni er með samning sem rennur út næsta sumar og gætu þeir því yfirgefið félög sín frítt að tímabilinu loknu.

Þar á meðal eru stór nöfn á borð við Virgil van Dijk, Bruno Fernandes, Lisandro Martinez og Richarlison. Sum félaganna hafa þó möguleika á að framlengja samninga leikmannanna um eitt ár.

Sportbible hefur tekið saman lista yfir leikmenn allra 20 félaganna sem eru með samning til sumarsins 2027. Leikmennirnir geta samið við erlend félög frá áramótum um að ganga til liðs við þeirra næsta sumar.

Hér að neðan má sjá listann.

Arsenal

Enginn leikmaður aðalliðsins á samning sem rennur út næsta sumar.

Aston Villa

Emi Buendia

Victor Lindelof

Ross Barkley

Tyrone Mings

Marco Bizot

Emiliano Buendia Getty Images

Bournemouth

Fraser Forster

Adam Smith

Brentford

Rico Henry

Mathias Jensen

Callum Wilson

Ji-soo Kim (möguleiki á árs framlengingu)

Josh Dasilva

Brighton

Yasin Ayari

Kaoru Mitoma

Lewis Dunk

Pascal Gross

Jason Steele

Tom McGill

Kaoru Mitoma skoraði / Getty Images

Chelsea

Enginn leikmaður aðalliðsins á samning sem rennur út næsta sumar.

Coventry City

Haji Wright

Ellis Simms

Tatsuhiro Sakamoto

Joel Latibeaudiere

Jake Bidwell

Ben Wilson

Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta

Chris Richards

Tyrick Mitchell (möguleiki á árs framlengingu)

Daichi Kamada

Will Hughes

Remi Matthews

Everton

Charly Alcaraz

Michael Keane

Tom King

Fulham

Calvin Bassey (möguleiki á árs framlengingu)

Ryan Sessegnon

Timothy Castagne (möguleiki á árs framlengingu)

Bernd Leno (möguleiki á árs framlengingu)

Harrison Reed (möguleiki á árs framlengingu)

Tom Cairney

Hull City

Ryan Giles (möguleiki á árs framlengingu)

Paddy McNair (möguleiki á árs framlengingu)

Abdulkadir Omur (möguleiki á árs framlengingu)

Semi Ajayi

Kieran Dowell

Ipswich Town

David Button

Leeds United

Ilia Gruev

Lukas Nmecha

Liverpool

Alisson

Joe Gomez

Konstantinos Tsimikas

Wataru Endo

Virgil van Dijk

Manchester City

Mateo Kovacic

Marcus Bettinelli

Manchester United

Bruno Fernandes (möguleiki á árs framlengingu)

Harry Maguire (möguleiki á árs framlengingu)

Luke Shaw

Harry Amass (möguleiki á árs framlengingu)

Tom Heaton

Lisandro Martinez (möguleiki á árs framlengingu)

Getty Images

Newcastle United

Joe Willock

Jacob Murphy

Dan Burn

Fabian Schar

Nick Pope

Mark Gillespie

Nottingham Forest

Chris Wood

Steven Benda (möguleiki á árs framlengingu)

Sunderland

Reinildo Mandava

Abdoullah Ba

Alan Browne

Luke O'Nien (möguleiki á árs framlengingu)

Aji Alese

Simon Moore

Tottenham

Richarlison (möguleiki á árs framlengingu)

Ben Davies

Martin Dubravka

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