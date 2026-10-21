Þetta eru leikmenn ensku úrvalsdeildarinnar sem verða samningslausir næsta sumar - Risastór nöfn þar á meðal

Fjöldi öflugra leikmanna í ensku úrvalsdeildinni er með samning sem rennur út næsta sumar og gætu þeir því yfirgefið félög sín frítt að tímabilinu loknu.
Þar á meðal eru stór nöfn á borð við Virgil van Dijk, Bruno Fernandes, Lisandro Martinez og Richarlison. Sum félaganna hafa þó möguleika á að framlengja samninga leikmannanna um eitt ár.
Sportbible hefur tekið saman lista yfir leikmenn allra 20 félaganna sem eru með samning til sumarsins 2027. Leikmennirnir geta samið við erlend félög frá áramótum um að ganga til liðs við þeirra næsta sumar.
Hér að neðan má sjá listann.
Arsenal
Enginn leikmaður aðalliðsins á samning sem rennur út næsta sumar.
Aston Villa
Emi Buendia
Victor Lindelof
Ross Barkley
Tyrone Mings
Marco Bizot
Bournemouth
Fraser Forster
Adam Smith
Brentford
Rico Henry
Mathias Jensen
Callum Wilson
Ji-soo Kim (möguleiki á árs framlengingu)
Josh Dasilva
Brighton
Yasin Ayari
Kaoru Mitoma
Lewis Dunk
Pascal Gross
Jason Steele
Tom McGill
Chelsea
Enginn leikmaður aðalliðsins á samning sem rennur út næsta sumar.
Coventry City
Haji Wright
Ellis Simms
Tatsuhiro Sakamoto
Joel Latibeaudiere
Jake Bidwell
Ben Wilson
Crystal Palace
Jean-Philippe Mateta
Chris Richards
Tyrick Mitchell (möguleiki á árs framlengingu)
Daichi Kamada
Will Hughes
Remi Matthews
Everton
Charly Alcaraz
Michael Keane
Tom King
Fulham
Calvin Bassey (möguleiki á árs framlengingu)
Ryan Sessegnon
Timothy Castagne (möguleiki á árs framlengingu)
Bernd Leno (möguleiki á árs framlengingu)
Harrison Reed (möguleiki á árs framlengingu)
Tom Cairney
Hull City
Ryan Giles (möguleiki á árs framlengingu)
Paddy McNair (möguleiki á árs framlengingu)
Abdulkadir Omur (möguleiki á árs framlengingu)
Semi Ajayi
Kieran Dowell
Ipswich Town
David Button
Leeds United
Ilia Gruev
Lukas Nmecha
Liverpool
Alisson
Joe Gomez
Konstantinos Tsimikas
Wataru Endo
Virgil van Dijk
Manchester City
Mateo Kovacic
Marcus Bettinelli
Manchester United
Bruno Fernandes (möguleiki á árs framlengingu)
Harry Maguire (möguleiki á árs framlengingu)
Luke Shaw
Harry Amass (möguleiki á árs framlengingu)
Tom Heaton
Lisandro Martinez (möguleiki á árs framlengingu)
Newcastle United
Joe Willock
Jacob Murphy
Dan Burn
Fabian Schar
Nick Pope
Mark Gillespie
Nottingham Forest
Chris Wood
Steven Benda (möguleiki á árs framlengingu)
Sunderland
Reinildo Mandava
Abdoullah Ba
Alan Browne
Luke O'Nien (möguleiki á árs framlengingu)
Aji Alese
Simon Moore
Tottenham
Richarlison (möguleiki á árs framlengingu)
Ben Davies
Martin Dubravka