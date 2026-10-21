Tekur opinbera afstöðu gegn ummælum eiginmannsins sem vöktu mikla reiði

Erin McClean, eiginkona James McClean, fyrrum leikmanns í ensku úrvalsdeildinni, hefur stigið fram til varnar eiginmanni sínum eftir að hann lét umdeild ummæli falla um geðheilbrigði karla.
McClean, sem lék meðal annars með Sunderland og West Brom, sagðist í viðtali við Independent telja það veikleikamerki að leita sér sálfræðiaðstoðar. „Fyrir mér er það bara veikleiki. Sem karlmaður lít ég á það sem veikleika. Ég þarf ekki að opna mig og ræða tilfinningar mínar við einhvern,“ sagði Írinn.
Ummælin vöktu hörð viðbrögð og Derry City, núverandi félag McClean, tók opinberlega afstöðu gegn þeim. Eiginkona hans segir hins vegar að McClean hafi sjálfur glímt við erfiðleika um nokkurt skeið og að hún hafi lengi hvatt hann til að leita sér aðstoðar.
„Hann á mjög erfitt um þessar mundir og hefur í raun átt það um nokkurt skeið. Hann verður kannski ósáttur við að ég segi frá þessu en mér finnst ég þurfa að útskýra þetta,“ skrifaði Erin á samfélagsmiðla. Hún kveðst jafnframt ósammála ummælum eiginmannsins á dögunum.