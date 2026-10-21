Tekur fyrir fullyrðingar Gumma Ben

Matthías Vilhjálmsson segir ekki rétt að hann sé að taka við stöðu aðstoðarþjálfara meistaraflokks karla hjá Stjörnunni.
Matthías, sem lagði skóna á hilluna fyrir ári og hefur síðan þjálfað 2. og 3. flokk Víkings, hefur verið sterklega orðaður við Stjörnuna undanfarið. Rúnar Páll Sigmundsson er að taka við liðinu á nýjan leik en Guðmundur Benediktsson hélt því fram í vikunni að Matthías yrði hans hægri hönd.
„Það er bara bull, ekki rétt. Ég er þjálfari hjá Víkingi eins og staðan er núna, er í fríi og er að skoða mín mál. Það hafa komið einhverjar fyrirspurnir sem ég hef verið að skoða, en ekkert sem er frágengið," segir Matthías hins vegar við Fótbolta.net.