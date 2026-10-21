Sjáðu góðgerðartreyjuna sem Víkingur spilar í um helgina

Íslandsmeistarar Víkings munu spila í glæsilegri góðgerðartreyju í lokaleik tímabilsins á laugardag, þar sem Víkingur tekur á móti Íslandsmeistaratitlinum.
Tilkynning Víkings
Góðgerðartreyja til styrktar Ingvari hönnuð af 66°Norður
Íslandsmeistarar Víkings spila síðasta leik tímabilsins nk. laugardag í góðgerðartreyju sem hönnuð er af 66°Norður og framleidd af Macron. Takmarkað magn af treyjum er til sölu og mun allur ágóði af sölunni renna óskiptur til Ingvars Jónssonar og fjölskyldu hans. Eins og mörgum er kunnugt er Ingvar markvörður Víkings og greindist hann með krabbamein fyrr á árinu sem hann háir nú baráttu við.
Góðgerðartreyjan er afrakstur samstarfs á milli Víkings og 66°Norður sem hófst í byrjun árs og nær nú hápunkti þessa viku þegar treyjan fer í sölu.
“Eftir vel heppnaða góðgerðartreyju árið 2023 höfum við viljað flýta okkur hægt hvað varðar að leggja af stað í annað slíkt verkefni. Við höfum alltaf hugsað stórt í þessum efnum og samstarfsaðilarnir gerast ekki stærri í okkar huga á Íslandi, og þó víðar væri leitað, heldur en 66°Norður. 66°Norður er hönnunarmerki á heimsvísu og því mikil viðurkenning fyrir Víking að geta tengt sig á þennan hátt við fyrirtækið” segir Halldór Smári Sigurðsson, leikjahæsti leikmaður Víkings og meðhönnuður treyjunnar.
Treyjan er frásögn af fyrsta Íslandsmeistaraliði Víkings og jafnframt fyrstu keppnisferð félagsins árið 1921 í undirbúningi fyrir Íslandsmótið það ár. Liðið sigldi til Vestfjarða og keppti þar æfingaleiki við Ísfirðinga. Það var um þessar mundir og á sömu slóðum sem hugmyndin fæddist að því sem átti síðar eftir að verða 66°Norður. Liturinn á treyjunni er innblásinn af Sepia-ljósmyndun sem var mikið notuð á þeim tíma sem myndin er tekin. Appelsínugulur hefur fylgt 66°Norður frá upphafi sem litur á fyrstu flík fyrirtækisins, sjóstakknum, en liturinn gegndi, og gegnir enn, því hlutverki að gera þá sýnilegri sem falla útbyrðis á sjó.
“Hjá 66°Norður þarf hver flík að hafa skýran tilgang, hvort sem hann felst í tæknilegum eiginleikum, vatnsheldni eða hugmyndafræði. Þá eru sögur sem við viljum segja jafnframt stór hluti af því sem við gerum hjá 66°Norður. Í þessu verkefni var kafað í sögu Víkings og leitað leiða til að tengja hana við arfleið og sjónræna nálgun 66°Norður. Markmiðið var að skapa flík sem hefði ekki aðeins skýran tilgang, heldur segði einnig sögu og endurspeglaði tengsl fortíðar og nútíðar. Til þess að útkoman yrði sem best fórum við í höfuðstöðvar Macron í Bologna á Ítalíu en grafíkin og ljósmyndin sem við vildum nota á treyjunni var tæknilega flókin í útfærslu og mikilvægt að tryggja að útkoman yrði rétt” segir Bergur Guðnason, stjórnandi samstarfa hjá 66°Norður.
Lykilhlutverk í hönnun treyjunnar leikur liðsmyndin frá 1921 og á henni eru í aftari röð frá vinstri: Helgi Eiríksson, Gunnar Bjarnason, Sverrir Forberg, Halldór Halldórsson, Óskar Norðmann, Sigurður Waage, Axel Andrésson (einn af stofnendum Víkings) og Þórður Albertsson. í fremri röð frá vinstri eru: Indriði Waage, Páll Andrésson, Haraldur Aspelund, Ágúst Jónsson og Einar Baldvin Guðmundsson.
Vefsala hefst á kl. 23:00 fimmtudagskvöldið 22. október nk. Daginn eftir, föstudaginn 23. október, verður blásið til veislu í verslun 66°Norður í Faxafeni 17 kl. 17:00 þar sem treyjan verður til sölu, en þó í enn takmarkaðra magni en í vefsölu. Að þessu tilefni verður einnig 20% í versluninni á öðrum vörum 66°Norður.
Hönnun treyjunnar: Bergur Guðnason fyrir hönd 66°Norður
Meðhönnuður treyjunnar: Halldór Smári Sigurðsson