Segir frá því hversu nálægt því Vinicius var að ganga í raðir Arsenal

Vinicius Junior, stórstjarna Real Madrid, íhugaði alvarlega að ganga í raðir Arsenal í sumar en ákvað að lokum að vera áfram hjá spænska stórliðinu, eins og flestir vita.
Arsenal lagði mikla áherslu á að fá Brasilíumanninn til félagsins, en framtíð hans hjá Real Madrid var í mikilli óvissu vegna samningsstöððu hans. Vinicius skrifaði að lokum undir nýjan samning til ársins 2032.
„Arsenal lagði gríðarlega mikla áherslu á að fá hann. Íhugaði hann alvarlega að fara til Arsenal? Auðvitað. Þegar félag eins og Arsenal leggur allt í sölurnar til að fá þig þá hlustarðu,“ segir Michael Yormark, umboðsmaður Vinicius.
„En hjarta hans er í Madrid. Þar hefur hann alltaf viljað vera og þar vonast hann til að enda ferilinn,“ segir Yormark enn fremur, en Vinicius hefur leikið með Real Madrid frá árinu 2018.