Réðust inn á heimili barnafjölskyldu og beindu byssu að höfði ömmunnar

Sergio Rico, fyrrverandi markvörður Paris Saint-Germain og Fulham, lenti í skelfilegri lífsreynslu á mánudagskvöld þegar fimm grímuklæddir og vopnaðir menn réðust inn á heimili hans nærri Sevilla á Spáni.
Rico var að borða kvöldmat með eiginkonu sinni, Alba Silva, tengdamóður og tveimur ungum börnum þeirra þegar ræningjarnir brutust inn. Markvörðurinn var bundinn og eiginkonu hans hótað en einn ræningjanna er sagður hafa beint byssu að höfði tengdamóður hans.
Enska blaðið The Sun greinir frá því að ræningjarnir hafi komist undan með peninga, skartgripi og önnur verðmæti. Rico segir mennina hafa beitt ofbeldi en enginn hlaut þó mikinn líkamlegan skaða.
„Ég er enn í áfalli eftir það sem gerðist og á ekki til orð. Það eina sem skiptir raunverulega máli er að fjölskyldan okkar er heil á húfi,“ sagði Alba eftir atvikið.
Lögregla rannsakar málið en enginn hefur verið handtekinn.