KSÍ urðar yfir Skagamenn í harðorðu bréfi - „Það eru mannanna verk“

Búið er að færa leik ÍA og Keflavíkur í síðustu umferð Bestu deildar karla á laugardag inn í Akraneshöllina vegna framkvæmda á aðalvelli Skagamanna. KSÍ veitti félaginu undanþágu en kveðst sambandið ekki sátt við vinnubrögð þess.
Fótbolti.net fjallar um málið og hefur bréf undir höndum þar sem KSÍ gagnrýnir Skagamenn vegna vinnubragða í kringum framkvæmdirnar, sem snúa að gerð prufuhola í vellinum. Þá furðar sambandið sig á því að ekki hafi verið hægt að fara í þessar aðgerðir í landsleikjahléinu.
„Ekki var haft samráð við KSÍ um þessa aðgerð. Í framhaldinu kemur þessi ósk ÍA. Að mati nefndarinnar hefur ekki verið sýnt fram á að reynt hafi verið að fara í viðgerðir á vellinum svo hægt væri að leika þar. Má því ætla að ÍA hafi gefið sér á þeim tíma að undaþága fengist fyrir að leika í Akraneshöll. Því til stuðnings má ljóst vera að undirbúningur var hafinn á því að loka vellinum með því að fjarlæga auglýsingaspjöld vallarins.
Mótanefnd KSÍ hefur í nokkrum tilfellum heimilað að leikir fari fram í Akraneshöll þegar vallaraðstæður að vori og hausti eru þannig að ekki er hægt að leika. Nú eru þau skilyrði ekki uppi, heldur er leikvöllurinn óleikhæfur vegna ákvarðana sem teknar voru af ÍA og fleiri aðilum án samráðs við KSÍ. Það eru því mannanna verk en ekki náttúruöflin sem gera það að verkum að leikvöllurinn er óleikhæfur,“ segir meðal annars í bréfinu.
„Rétt er að hér komi fram að mótanefnd KSÍ harmar þau vinnubrögð sem viðhöfð voru við þessa framkvæmd, sérstaklega samráðsleysi við KSÍ og að engin tilraun hafi verið gerð til að lagfæra skemmdir í vellinum og gera hann leikhæfan. Afleiðingin er sú að völlurinn er óleikhæfur.“