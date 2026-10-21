Jafnt í stórleiknum - Real Madrid í stuði

Sjö leikjum var að ljúka í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu.
Arsenal gerði 2-2 jafntefli á útivelli gegn Bayern Munchen í stórleik kvöldsins. Eberechi Eze kom Arsenal yfir á 25. mínútu en Alphonso Davies jafnaði fyrir Bayern tíu mínútum síðar. Harry Kane kom heimamönnum yfir úr vítaspyrnu á 61. mínútu áður en Declan Rice tryggði Arsenal stig með marki á 82. mínútu.
Real Madrid vann öruggan 4-1 sigur á RB Leipzig á heimavelli. Bernardo Silva skoraði sitt fyrsta mark fyrir spænska stórliðið og Arda Guler, Kylian Mbappe og Yan Diomande bættu við mörkum. Tidiam Gomis skoraði eina mark Leipzig.
Aston Villa vann einnig góðan sigur þegar norska liðið Viking kom í heimsókn. Ross Barkley og Emi Buendia skoruðu fyrir Villa auk þess sem Henrik Heggheim varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark. Peter Christiansen minnkaði muninn fyrir gestina í 3-1 sigri Villa.
Öll úrslitin
Sporting 2-3 LASK
Aston Villa 3-1 Viking
Inter 1-0 Shakhtar Donetsk
Real Betis 1-0 Feyenoord
Real Madrid 4-1 RB Leipzig
Bayern Munchen 2-2 Arsenal
Club Brugge 3-0 Lens