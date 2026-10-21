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DV
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Hörmuleg byrjun United heldur áfram - Steinláu á Ítalíu

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 21. október 2026 18:52
Getty Images

Manchester United steinlá 4-1 gegn ítalska liðinu Como í Meistaradeildinni.

Nico Paz kom Como yfir strax á annarri mínútu og Lucas Da Cunha Douikas tvöfaldaði forystuna á 49. mínútu. Paz bætti við öðru marki sínu á 57. mínútu áður en Ramon skoraði fjórða mark heimamanna á 76. mínútu.

Joshua Zirkzee skoraði eina mark Manchester United í uppbótartíma en liðið átti fá svör við leik Como í dag.

United hefur farið hörmulega af stað í deild og Meistaradeild og pressan eykst á stjórann Michael Carrick.

Galatasaray vann Lille 2-4 á sama tíma.

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