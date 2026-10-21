Hólmar Örn leggur skóna á hilluna - Þakklátur fyrir ferðalagið

Hólmar Örn Eyjólfsson hefur ákveðið að leggja knattspyrnuskóna á hilluna. Þetta kemur fram í tilkynningu kappans.
Hólmar, sem er 36 ára gamall, hefur átt glæsilegan feril. Undanfarin ár hefur hann spilað með Val, eða síðan hann sneri heim úr atvinnumennsku árið 2022.
Miðvörðurinn lék í Noregi, Búlgaríu, Ísrael, Þýskalandi og Belgíu á atvinnumannaferlinum, auk þess sem hann var í yngri liðum West Ham og lék á láni hjá Cheltenham eftir að hann fór frá uppeldisfélaginu HK í atvinnumennsku.
Hólmar á þá að baki 19 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og var í hópnum sem fór á HM í Rússlandi 2018.
Hólmar mun væntanlega spila síðasta leikinn á ferlinum á laugardag, þegar Valur heimsækir Stjörnuna í lokaumferð Bestu deildarinnar.
Tilkynning Hólmars
Eftir mikla umhugsun hef ég ákveðið að leggja knattspyrnuskóna á hilluna þegar þessu tímabili lýkur.
Allt frá því að ég var lítill strákur hefur draumur minn verið að spila fótbolta sem atvinnumaður og ég er þakklátur fyrir að hafa fengið tækifæri til þess. Frá HK til West Ham United, Cheltenham Town, KSV Roeselare, VfL Bochum, Rosenborg, Maccabi Haifa, Levski Sofia og Vals.
Það hafa verið mikil forréttindi að fá að spila fyrir landsliðið, leika með frábærum félagsliðum, búa í mismunandi löndum og kynnast nýrri menningu. Þetta er reynsla og minningar sem munu fylgja mér það sem eftir er ævinnar.
Ég vil þakka öllu því frábæra fólki sem ég hef kynnst á leiðinni, samherjum, þjálfurum, starfsfólki og stuðningsmönnum.
Sérstakar þakkir fær eiginkona mín og fjölskylda fyrir að hafa stutt mig í gegnum súrt og sætt.
Þetta hefur verið heilmikið ferðalag og ég er þakklátur fyrir hvern einasta hluta þess.