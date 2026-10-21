Gríðarlegt áfall fyrir Evrópumeistarana

Khvicha Kvaratskhelia, leikmaður Paris Saint-Germain, er með slitið krossband í hægra hné og spilar ekki meira á tímabilinu.
Georgíumaðurinn meiddist í 4-2 sigri PSG gegn Barcelona í Meistaradeildinni í gærkvöldi og þurfti aðstoð við að yfirgefa völlinn. PSG hefur nú staðfest að hann hafi slitið fremra krossband í hægra hné og muni gangast undir aðgerð á næstu dögum.
Kvaratskhelia, sem er 25 ára, hefur verið algjör lykilmaður hjá PSG frá því hann kom frá Napoli í janúar 2025. Hefur hann átt stóran þátt í Evrópumeistaratitlum liðsins síðustu tvær leiktíðir.
Þetta er því mikið áfall fyrir PSG og Luis Enrique, stjóra liðsins, en Ousmane Dembele og Marquinhos meiddust einnig gegn Barcelona. Þeir verða frá keppni næstu vikurnar.