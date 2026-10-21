Getur ekki spilað vegna sviplegs fráfalls föður hans

Joshua Kimmich, leikmaður Bayern Munchen og þýska landsliðsins, verður ekki með liðinu gegn Arsenal í Meistaradeildinni í kvöld vegna andláts föður hans.
Kimmich, sem er 31 árs, missti af lokaæfingu Bayern fyrir leikinn og hefur nú verið staðfest að hann verði ekki í leikmannahópnum. Faðir hans, Berthold Kimmich, var bráðkvaddur aðeins 57 ára gamall.
„Allir hjá Bayern standa þétt við bakið á honum á þessum erfiðu tímum,“ segir í yfirlýsingu Bayern.
Bayern verður einnig án Michael Olise vegna leikabanns í leiknum í kvöld og þá glímir Vincent Kompany, stjóri liðsins, við veikindi og óvíst hvort hann geti verið á hliðarlínunni í Bæjaralandi í kvöld.