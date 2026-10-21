Fólk trúir því ekki hvað David og Victoria Beckham gerðu á fyrsta stefnumótinu - „Ekki eins vafasamt og það hljómar“

Victoria Beckham segir að fyrstu stefnumót hennar og knattspyrnusoðsagnarinnar David Beckham hafi farið fram á heldur óvenjulegum stað, á bílastæðum hér og þar.
Victoria sagði frá þessu í bandaríska sjónvarpsþættinum Today en þau David byrjuðu saman árið 1997, þegar hann lék með Manchester United og hún var í hljómsveitinni Spice Girls.
„Okkur var ráðlagt að halda sambandinu leyndu og við fórum því á nokkur af fyrstu stefnumótunum okkar á bílastæðum. Þetta er ekki eins vafasamt og það hljómar,“ sagði Victoria í léttum tón.
„Mamma keyrði mig þangað og ég settist inn í bílinn hjá David. Við sátum þar tímunum saman og spjölluðum til að kynnast hvort öðru áður en nokkur vissi að við værum saman.“
Þau gengu í hjónaband árið 1999 og eiga saman fjögur börn. Victoria grínaðist með að besta ráðið sem hún gæti gefið frægu fólki í ástarsamböndum væri einfaldlega að finna gott bílastæði.