Fleiri ensk félög sýna framherjanum áhuga

Everton, Newcastle og Leeds hafa bæst í hóp þeirra félaga sem hafa áhuga á Nicolo Tresoldi, framherja Club Brugge, en leikmaðurinn hefur einnig verið orðaður við Arsenal.
Tresoldi er 22 ára Þjóðverji sem hefur farið á kostum á tímabilinu og skorað níu mörk í tólf leikjum. Hann skoraði meðal annars þrennu gegn Inter Milan í Meistaradeildinni á dögunum.
Hann kostar þó sitt, en belgíska félagið vill rúmar 50 milljónir punda fyrir hann. Auk ensku félaganna sem hafa verið nefnd er talið að þýsku stórliðin Bayern Munchen og Dortmund fylgist einnig með Tresoldi.