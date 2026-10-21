Carrick verður ekki rekinn á næstunni en United er samt með þennan á blaði

Manchester United er með Eddie Howe, fyrrverandi stjóra Newcastle, á blaði yfir mögulega arftaka Michael Carrick sem er undir mikilli pressu eftir slæma byrjun á tímabilinu.
United hefur aðeins unnið tvo af fyrstu tíu leikjum sínum á tímabilinu og hefur Carrick ekki tekist að fylgja eftir góðum árangri á síðasta tímabili þegar liðið endaði í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Knattspyrnumiðillinn Teamtalk segir að forráðamenn United hafi lengi haft miklar mætur á Howe sem er án félags eftir að hafa yfirgefið Newcastle í sumar. Hann er sagður tilbúinn að snúa aftur til starfa ef rétta tækifærið býðst.
Howe, sem er 48 ára, stýrði Newcastle í tæp fimm ár og vann meðal annars enska deildabikarinn með liðinu árið 2025.
United ætlar þó ekki að reka Carrick að svo stöddu og vill gefa honum tækifæri til að snúa gengi liðsins við.