Bylting í starfsemi KSÍ - „Við getum ekki bara varpað einhverju fram og sagt sorrí“

KSÍ hefur markað sér stefnu um notkun gervigreindar og nýtir tæknina nú þegar við undirbúning funda, greiningu gagna, miðasölu, markaðsstarf og fjölmiðlavöktun. Ómar Smárason og Óskar Örn Guðbrandsson hjá KSÍ segja tæknina geta sparað starfsfólki og sjálfboðaliðum í íslenskri knattspyrnu ótal vinnustundir.
Ómar Smárason, skrifstofustjóri KSÍ, og Óskar Örn Guðbrandsson, sviðsstjóri markaðssviðs, eru gestir í nýjum þætti Gervigreindarklúbbsins hjá Stefáni Atla Rúnarssyni.
Í þættinum ræða þeir hvernig KSÍ er að innleiða gervigreind, hvaða verkefni tæknin er þegar farin að leysa og hvort hún geti hjálpað lítilli knattspyrnuþjóð að halda í við stærri og fjársterkari þjóðir.
Óskar segir þróunina vera svo hraða að fyrirtæki og stofnanir geti ekki leyft sér að horfa fram hjá henni.
„Ef maður tileinkar sér ekki þessa tækni þá getur maður næstum því stimplað sig út,“ segir Óskar.
Sparar marga klukkutíma við undirbúning landsleikja
Ómar nefnir sem dæmi vinnuna sem fer fram fyrir landsleiki Íslands. Sem fjölmiðlafulltrúi A-landsliðs karla þarf hann meðal annars að fylgjast með umræðu í fjölmiðlum mótherjanna.
Áður gat tekið langan tíma að finna og þýða umfjöllun frá löndum á borð við Búlgaríu, Rúmeníu og Moldavíu. Nú notar hann gervigreind til að leita að efninu og taka það saman.
„Það sparar mér bara marga klukkutíma,“ segir Ómar.
Hann segir gervigreindina virka eins og aðstoðarmann sem hjálpi við dagleg verkefni. Hún sé ekki fullkomin og niðurstöðurnar þurfi alltaf mannlega yfirferð, en vinnusparnaðurinn sé gríðarlegur.
Óskar notar tæknina meðal annars til að undirbúa fundi, lesa skýrslur, vinna hugmyndir, gera efnisdrög og draga lykilatriði úr flóknum gögnum.
KSÍ hefur einnig nýtt gervigreind við skipulag miðasölu, tíðni auglýsinga, birtingar á samfélagsmiðlum og gerð fréttabréfa.
Gervigreind fyrir litlu félögin og sjálfboðaliðana
Í þættinum ræða Ómar og Óskar sérstaklega hvernig tæknin geti nýst minni íþróttafélögum þar sem starfið hvílir oft á örfáum starfsmönnum og sjálfboðaliðum.
Gervigreind geti hjálpað við félagaskrár, fjáraflanir, markaðssetningu leikja, upplýsingaleit í reglugerðum, tölvupósta og samskipti við foreldra.
Óskar lýsir því þannig að sjálfboðaliði sem áður sat einn yfir verkefnum á kvöldin geti nú fengið aðstoð eins konar ritara, markaðsstjóra eða lögfræðings við að móta hugmyndir og vinna fyrstu drög.
Þeir leggja þó áherslu á að byrja smátt, prófa sig áfram og líta á gervigreindina sem verkfæri en ekki endanlegan ákvörðunaraðila.
„Sorrí, þetta var bara gervigreindin“ virkar ekki
Ábyrgð og gagnaöryggi eru meðal meginstoða gervigreindarstefnu KSÍ. Sambandið starfar að mestu innan Microsoft 365-umhverfisins og notar Copilot til að halda vinnunni innan skilgreinds og verndaðs umhverfis.
Ómar segir ekki hægt að varpa ábyrgðinni yfir á tæknina ef rangar upplýsingar fara frá starfsfólki.
„Við getum ekki bara varpað einhverju fram og sagt: ‚Sorrí, þetta var bara gervigreindin.‘ Það bara virkar ekki,“ segir hann.
Gervigreindin sé tól líkt og önnur verkfæri og árangurinn ráðist af því hvort fólk kunni að nota hana.
Skilur gögnin betur en stemninguna í klefanum
Gervigreind og sjálfvirk tækni eru einnig farin að hafa áhrif á leikgreiningu, tölfræði og útsendingar úr íslenskum fótbolta. Í þættinum ræða þeir meðal annars sjálfvirkar myndavélar, vinnslu gagna og tölfræði á borð við vænt mörk, eða xG.
Þeir telja þó ólíklegt að tæknin leysi mannlega þjálfarann af hólmi. Þjálfun snúist ekki aðeins um gögn heldur einnig um traust, samskipti og tengsl við leikmenn.
„Gervigreindin skilur gögnin miklu betur heldur en stemninguna í herberginu,“ segir Óskar.
Getur tæknin minnkað bilið við stærstu þjóðirnar?
Ómar og Óskar eru varfærnir þegar þeir eru spurðir hvort gervigreind geti hjálpað Íslandi að minnka bilið við stærri knattspyrnuþjóðir.
Stærri sambönd hafi meira fjármagn, fleiri starfsmenn og stærri gagnasöfn. Ísland þurfi því að velja vandlega hvaða lausnir skili mestum árangri og nýta hvern klukkutíma eins vel og hægt er.
Þeir telja þó ljóst að tæknin geti hjálpað Íslandi að halda í við þróunina. Til þess þurfi íslensk knattspyrna að vera framsýn, skilvirk og óhrædd við að prófa nýja hluti.
Þátturinn með Ómari Smárasyni og Óskari Erni Guðbrandssyni er aðgengilegur í Gervigreindarklúbbnum á Spotify, Apple Podcasts og öðrum helstu hlaðvarpsveitum.
Hlekkur á þáttinn: https://open.spotify.com/episode/1Ye9NVDPl8W6AmuXAjV4Cr?si=5aef09d93eb2474c
https://www.tiktok.com/@gervigreindarklub/video/7696230166758034710
https://www.tiktok.com/@gervigreindarklub/video/7696601247360552214
Gervigreindarklúbburinn er í umsjón Stefáns Atla Rúnarssonar. Í þáttunum ræðir hann við fjölbreyttan hóp gesta úr atvinnulífi, stjórnmálum, menningu, íþróttum og tæknigeiranum um áhrif gervigreindar á störf, samfélag og framtíðina.