Bruno Fernandes baunaði á Carrick eftir leik

Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, gagnrýndi leikskipulag Michael Carrick eftir 4-1 tap liðsins gegn Como í Meistaradeild Evrópu í kvöld.
United hefur nú spilað sjö leiki í röð án þess að vinna og er Carrick undir gríðarlegri pressu. Fernandes var tekinn af velli í síðari hálfleik en lét skoðanir sínar í ljós eftir leikinn.
„Það var ákvörðun þjálfarateymisins að pressa ekki maður á mann heldur gefa þeim svæði og bíða eftir boltanum. Þegar þú gefur svona liðum pláss fá þau sjálfstraust,“ sagði hann eftir leik.
„Það er þjálfarans og starfsliðsins að skoða þetta, ekki mitt. Stundum þarf að sýna meiri áræðni, taka áhættuna á að pressa hátt og gera andstæðingnum erfitt fyrir,“ sagði Fernandes enn fremur, en Carrick bað stuðningsmenn United afsökunar eftir leikinn.