Bað til Guðs en það dugði ekki til - „Af hverju ég?“

Khvicha Kvaratskhelia, leikmaður Paris Saint-Germain, hefur tjáð sig eftir að hafa slitið krossband í leik gegn Barcelona í Meistaradeildinni í gærkvöldi.
Georgíumaðurinn, sem er 25 ára, verður lengi frá og spilar að öllum líkindum ekki meira á tímabilinu. Hann segir meiðslin hafa komið sér algjörlega í opna skjöldu.
„Af hverju ég? Ég var ekki tilbúinn fyrir þetta. Ég hef aldrei slegið slöku við og undirbjó mig líklega betur fyrir þennan leik en nokkurn annan. Ég hélt að ég væri tilbúinn fyrir allt en svo var ekki,“ segir Kvaratskhelia.
„Fyrir hvern einasta leik bið ég guð um að ég komist heill af velli en það dugði ekki í þetta skiptið. Ég veit að ég þarf að koma sterkari til baka fyrir fólkið mitt sem styður mig alltaf.
Ég mun ekki bregðast ykkur, því lofa ég. Ég mun ekki sóa einni sekúndu. Takk fyrir allan stuðninginn, sjáumst fljótlega.“