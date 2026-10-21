147 einstaklingar dæmdir í bann

Knattspyrnusamband Tyrklands hefur úrskurðað 147 núverandi og fyrrverandi forráðamenn knattspyrnufélaga í 45 daga bann vegna brota á reglum um veðmál.
Bönnin koma í kjölfar umfangsmikillar rannsóknar á veðmálastarfsemi innan tyrkneskrar knattspyrnu. Alls voru 448 forráðamenn til rannsóknar vegna gruns um að hafa veðjað á meðan þeir gegndu störfum hjá félögum í tveimur efstu deildum landsins.
Fréttastofan Reuters greinir frá þessu en meðal þeirra sem hlutu bann er Ertugrul Dogan, forseti stórliðsins Trabzonspor. Ekki þóttu vera nægar sannanir til staðar til að refsa hinum 301 sem voru til rannsóknar.
Þetta kemur í kjölfar þess að á síðasta ári voru 149 dómarar og 1.024 leikmenn í Tyrklandi úrskurðaðir í bann í tengslum við rannsóknir á veðmálum.