Yfirgaf eiginkonu til 25 ára fyrir fyrirsætu sem var mun yngri - Hún hafnar ásökunum um framhjáhald og segist ekki vera að eltast við peninga

Ian Rush, goðsögn Liverpool, fagnar 65 ára afmæli sínu í dag en ástarlíf hans hefur í gegnum tíðina vakið töluverða athygli. Daily Star fjallar um málið.
Rush skildi við eiginkonu sína, Tracy, árið 2012 eftir 25 ára hjónaband og hóf síðar samband með írsku fyrirsætunni og söngkonunni Carol Anthony, sem er 16 árum yngri en hann.
Carol var á sínum tíma sökuð um að hafa átt þátt í því að hjónaband Rush fór í vaskinn en hefur alfarið hafnað því að þau hafi farið á bak við Tracy.
„Það var eitthvað á milli okkar, ég viðurkenni það, en við vorum aldrei í sambandi og það var svo sannarlega ekkert framhjáhald,“ sagði Carol.
Parið trúlofaðist árið 2019 en Carol hefur einnig gagnrýnt umfjöllun fjölmiðla um aldursmun þeirra og fullyrðingar um að hún væri með Rush vegna peninganna.
„Það eru 16 ár á milli okkar, ekki 22. Það var látið líta út fyrir að ég væri að giftast honum fyrir peningana,“ sagði hún.
Rush, sem er markahæsti leikmaður í sögu Liverpool, glímdi við alvarleg veikindi í fyrra og þurfti að dvelja á sjúkrahúsi í viku. Hann sagði Carol hafa reynst ómetanleg á þessum tíma.