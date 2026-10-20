Þetta er ný eiginkona mannsins sem allt snýst um þessa dagana

Fabian Hurzeler, stjóri Brighton, er genginn í hjónaband með þýsku leikkonunni Anna Karolin Berger en þau giftu sig í laumi í síðasta landsleikjaglugga.
Þýska blaðið Bild greinir frá þessu en Hurzeler, sem er 33 ára, hefur náð frábærum árangri með Brighton og situr liðið í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
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Berger er 34 ára og þekkt í heimalandinu fyrir leik sinn í sápuóperunni Sturm der Liebe þar sem hún hefur komið fram í meira en 170 þáttum. Hún býr í Munchen vegna vinnunnar og hafa þau því verið í fjarsambandi.
Parið hélt sambandi sínu lengi utan sviðsljóssins en opinberaði það í sumar þegar þau birtu myndir úr fríi á Máritíus.
Þau sáust einnig saman á heimsmeistaramótinu í Bandaríkjunum þar sem þau studdu þýska landsliðið.