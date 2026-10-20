Ten Hag hjólar í Ronaldo

Erik ten Hag, fyrrverandi stjóri Manchester United, gagnrýnir Cristiano Ronaldo harðlega fyrir framkomu hans á síðustu mánuðunum hjá félaginu.
Samband þeirra var afar stirt haustið 2022 og fór endanlega í vaskinn þegar Ronaldo neitaði að koma inn á sem varamaður gegn Tottenham. Portúgalinn gagnrýndi Ten Hag síðar opinberlega í viðtali við Piers Morgan og yfirgaf United skömmu síðar.
Ten Hag segir í viðtali við The Athletic að Ronaldo hafi brugðist bæði sér og liðinu. Hann hafi ekki lagt nægilega hart að sér á æfingum og jafnvel hvatt samherja sína til að spara kraftana.
„Hann brást liðinu og hann brást mér. Við höfðum gert ráð fyrir honum,“ sagði Ten Hag sem segir Ronaldo ítrekað hafa sleppt æfingum eða ekki klárað þær.
„Hann sagði við leikmennina að spara fæturna á æfingum. Ég skil það þegar menn eru í toppformi, en fyrst þarf maður að koma sér í nægilega gott form,“ sagði Hollendingurinn sem taldi Ronaldo sjálfan ekki vera í nægilega góðu líkamlegu ástandi.