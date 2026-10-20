PSG setti fjögur gegn Barcelona - Dramatískur sigur Liverpool

Það var heldur betur líf og fjör í Meistaradeild Evrópu í kvöld þar sem níu leikir fóru fram og mikið var skorað.
Liverpool vann dramatískan 4-3 sigur á Villarreal á Anfield eftir að hafa lent 0-2 undir á fyrsta hálftímanum. Alexis Mac Allister og Ronald Araujo jöfnuðu metin fyrir hlé og í seinni hálfleik skoruðu Mac Allister og Florian Wirtz fyrir Liverpool. Villarreal minnkaði muninn undir lokin en heimamenn fögnuðu sigri.
Manchester City vann öruggan 5-1 sigur á AEK Aþenu þar sem Phil Foden fór á kostum og skoraði þrennu. Þetta var kærkominn sigur fyrir City eftir 4-2 tap gegn PSG í síðustu umferð.
Stórleikur kvöldsins fór fram í París þar sem PSG vann 4-2 sigur á Barcelona. Desire Doue kom heimamönnum yfir í fyrri hálfleik en Xavi Espart jafnaði fyrir Barcelona. PSG komst aftur yfir með marki Lucas Hernandez áður en Lamine Yamal jafnaði í 2-2. Vitinha og Fabian Ruiz tryggðu svo franska liðinu sigur með mörkum á lokamínútunum.
Napoli vann einnig dramatískan 4-3 sigur á Bodo/Glimt og Dortmund vann nauman 2-1 sigur á Sabah. Þá vann Roma öruggan 4-0 sigur á Slovan Bratislava.
Öll úrslit kvöldsins
Fenerbahce 2-2 Slavia Prag
Sabah 1-2 Dortmund
Porto 0-1 PSV
Liverpool 4-3 Villarreal
Manchester City 5-1 AEK Aþena
PSG 4-2 Barcelona
Roma 4-0 Slovan Bratislava
Napoli 4-3 Bodo/Glimt
Stuttgart 1-1 Atletico Madrid