Geir biðlar til KSÍ eftir tíðindi frá FIFA

Geir Þorsteinsson, fyrrverandi formaður KSÍ, vill að sambandið hætti við gjöld sem aðildarfélög þess eiga að greiða í ljósi fyrirhugaðrar stóraukningar á framlögum FIFA til knattspyrnusambanda heimsins.
Geir, sem er framkvæmdastjóri KR, hefur verið gagnrýninn á þátttökugjöld sem lögð eru á aðildarfélög KSÍ. Hann fagnar tíðindunum af auknum framlögum FIFA en vonast til að þau skili sér til félaganna.
„FIFA hefur ákveðið að stórauka framlag til knattspyrnusambanda í heiminum (eitt af þeim er KSÍ), upp í 25 milljón dollara (3 milljarðar íslenskra króna) fyrir árin 2027-2030 í stað 8 milljón dollara (1 milljarður) fyrir árin 2023-2026. Þetta var algjörlega fyrirséð og framlög UEFA munu einnig aukast.
Vonandi ber forystu KSÍ gæfu til þess að hætta við gjöldin sem aðildarfélögin eiga að bera á þessu ári 2026 og komandi árum enda engin þörf fyrir þau. Íslensk knattspyrna eru félögin og þeirra starf - landsliðin eru afrakstur þess starfs,“ skrifar Geir í færslu á Facebook um málið.