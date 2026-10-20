Dele Alli hafnaði áhugaverðu tilboði - Telur sig geta spilað á mun hærra stigi

Dele Alli, fyrrverandi leikmaður Tottenham og enska landsliðsins, fékk í sumar tækifæri til að ganga til liðs við Salford City en hafnaði því. Alli hefur verið án félags í rúmt ár eftir að hafa yfirgefið Como á Ítalíu.
Karl Robinson, fyrrverandi stjóri Salford, greinir frá þessu en hann þjálfaði Alli á sínum tíma hjá MK Dons. Þeir hittust fyrir tilviljun í líkamsræktarstöð í sumar þar sem Robinson bauð honum að koma til Salford sem leikur í ensku D-deildinni.
Robinson segir að Alli, sem er þrítugur, hafi líklega ekki haft áhuga á að fara í lið svo neðarlega í deildakerfinu. Hann telur að leikmaðurinn hafi enn mikla trú á eigin getu og myndi jafnvel telja sig geta snúið gengi Manchester United við.
Alli var á sínum tíma einn efnilegasti leikmaður Englands en ferill hans hefur farið hratt niður á við undanfarin ár. Honum hefur ekki tekist að finna sig hjá Everton, Besiktas eða Como og hefur ekki spilað keppnisleik síðan í mars 2025.