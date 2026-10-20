Arsenal vill framherja sem leikmaður liðsins þekkir vel

Arsenal hefur áhuga á að fá Nicolo Tresoldi, framherja Club Brugge, til félagsins í janúar en óvissa ríkir um stöðu Viktors Gyokeres hjá félaginu.
Gyokeres hefur átt erfitt uppdráttar á tímabilinu og ekki enn byrjað deildarleik. Enska blaðið The Sun segir að Arsenal skoði nú möguleikann á að kaupa Tresoldi sem hefur skorað níu mörk í tólf leikjum á tímabilinu.
Þjóðverjinn, sem er 22 ára, skoraði meðal annars þrennu gegn Inter Milan í Meistaradeildinni á dögunum.
Arsenal keypti Christos Tzolis af Club Brugge í sumar fyrir 35 milljónir punda og þeir Tresoldi léku saman hjá belgíska liðinu.
Club Brugge hafnaði 30 milljóna punda tilboði frá Roma í sumar og er Tresoldi nú metinn á rúmar 40 milljónir. AC Milan ku einnig hafa áhuga á honum.