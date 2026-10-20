Áhugi á Martinez á Spáni

Barcelona fylgist grannt með stöðu Lisandro Martinez hjá Manchester United og gæti reynt að fá argentínska varnarmanninn til félagsins næsta sumar.
Martinez virðist vera ósáttur hjá United og gagnrýndi forráðamenn félagsins harðlega eftir tap gegn Atletico Madrid í Meistaradeildinni á dögunum.
Sagan segir að Barcelona horfi til þess að reyna að fá Martinez frítt þegar samningur hans rennur út næsta sumar, en United hefur þó möguleika á að framlengja samning hans um eitt ár til viðbótar.
Atletico Madrid hefur einnig áhuga á hinum 28 ára gamla Martinez.