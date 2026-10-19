Virtur blaðamaður telur að þetta verði refsingin sem City fær

Manchester City gæti verið sent niður um deild og haldið þar í allavega eitt tímabil vegna brota á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar. Daily Mail fjallar um málið.
City var í síðasta mánuði fundið sekt um 114 af þeim 115 brotum sem félagið var sakað um. Enn á eftir að ákveða refsingu en félagið hefur áfrýjað niðurstöðunni.
Samkvæmt Oliver Holt, blaðamanni Daily Mail, bendir margt til þess að líklegasta refsingin sé þungur stigafrádráttur og há fjársekt. Stigafrádrátturinn yrði það mikill að City myndi falla úr úrvalsdeildinni.
Þá gæti félagið fengið frekari stigafrádrátt sem myndi gera því mjög erfitt fyrir að komast aftur upp í úrvalsdeildina strax á næsta tímabili. Í því tilfelli yrði líklegt að City léki aftur í úrvalsdeildinni í fyrsta lagi haustið 2029.
Vonast er til að refsingin verði kynnt áður en niðurstaða fæst í áfrýjunarmáli City. Gæti það dregist fram á fyrstu mánuði nýs árs.