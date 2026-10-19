Töpuðu leik í fyrsta sinn í 350 daga

Kvennalið Barcelona tapaði sínum fyrsta leik í 350 daga þegar liðið beið 2-1 ósigur gegn Real Sociedad í spænsku úrvalsdeildinni um helgina.
Barcelona komst yfir strax á fyrstu mínútu með marki Patri Guijarro en heimakonur sneru leiknum sér í vil. Cecilia Marcos jafnaði metin áður en Ainhoa Marin skoraði sigurmarkið.
Þar með lauk 45 leikja taplausri hrinu Barcelona, sem hafði ekki tapað síðan í nóvember á síðasta ári. Athyglisvert er að síðasti ósigur liðsins var einnig gegn Real Sociedad á útivelli. Var það eini tapleikurinn það tímabilið.
Barcelona er enn á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar með 18 stig, tveimur stigum meira en Real Madrid. Liðið hefur unnið deildina undanfarin sjö tímabil.