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Töpuðu leik í fyrsta sinn í 350 daga

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 20. október 2026 12:30
Mynd: Barcelona

Kvennalið Barcelona tapaði sínum fyrsta leik í 350 daga þegar liðið beið 2-1 ósigur gegn Real Sociedad í spænsku úrvalsdeildinni um helgina.

Barcelona komst yfir strax á fyrstu mínútu með marki Patri Guijarro en heimakonur sneru leiknum sér í vil. Cecilia Marcos jafnaði metin áður en Ainhoa Marin skoraði sigurmarkið.

Þar með lauk 45 leikja taplausri hrinu Barcelona, sem hafði ekki tapað síðan í nóvember á síðasta ári. Athyglisvert er að síðasti ósigur liðsins var einnig gegn Real Sociedad á útivelli. Var það eini tapleikurinn það tímabilið.

Barcelona er enn á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar með 18 stig, tveimur stigum meira en Real Madrid. Liðið hefur unnið deildina undanfarin sjö tímabil.

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