Telur að þetta hafi verið meiningin á bak við dularfulla færslu leikmanns United

Gary Neville, goðsögn og fyrrum fyrirliði Manchester United, telur að mikil átök hafi átt sér stað í leikmannahópnum eftir harða gagnrýni Lisandro Martinez á stjórnendur þess.
Martinez lét forráðamenn United heyra það eftir 2-0 tap gegn Atletico Madrid í Meistaradeildinni í síðustu viku. Hann sakaði stjórn félagsins um metnaðarleysi á félagaskiptamarkaðnum og sagði leikmannahópinn ekki nógu sterkan til að berjast um titla.
Síðar um kvöldið birti Amad Diallo mynd á samfélagsmiðlum með skilaboðunum: „Algjört hneyksli, ég á ekki til orð.“ Ekki er ljóst hvort hann hafi verið að gagnrýna frammistöðu liðsins eða ummæli Martinez.
Neville telur hins vegar að skilaboðin hafi beinst að Martinez og að leikmennirnir hafi tekist harkalega á í kjölfarið.
„Þeir eru augljóslega að rífast sín á milli. Martinez hefur farið sínar eigin leiðir en Amad líka,“ sagði Neville í hlaðvarpi Sky Sports.
Neville telur þó að átökin gætu reynst Michael Carrick, stjóra United, gagnleg og jafnvel orðið vendipunktur hjá liðinu.
United hefur ekki unnið í síðustu sex leikjum sínum en liðið gerði 1-1 jafntefli við Leeds um helgina.