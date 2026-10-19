Stjarna í tómum vandræðum í umferðinni - Nýbúinn að fá bílprófið aftur en fær aðra sekt

Morgan Gibbs-White, fyrirliði Nottingham Forest og leikmaður enska landsliðsins, hefur verið sektaður fyrir að hafa farið yfir á rauðu ljósi á Range Rover-bifreið sinni.
Bifreiðin náðist á myndavél í Nottingham í janúar, 1,1 sekúndu eftir að umferðarljósin urðu rauð. Gibbs-White svaraði hins vegar ekki tveimur bréfum frá lögreglu þar sem óskað var eftir upplýsingum um hver hefði ekið bílnum.
Þessi 26 ára gamli miðjumaður var því dæmdur fyrir að veita ekki þessar upplýsingar. Hann þarf að greiða samtals 1.044 pund, jafnvirði um 170 þúsund króna, auk þess sem hann fékk sex refsipunkta í ökuferilsskrá sína.
Gibbs-White var þá sviptur ökuréttindum í sex mánuði í maí í fyrra fyrir að hafa verið sex sinnum gripinn við of hraðan akstur á þremur mánuðum.