Starf Carrick ekki í hættu

Forráðamenn Manchester United hafa ekki í hyggju að reka Michael Carrick úr starfi knattspyrnustjóra þrátt fyrir afleitt gengi liðsins það sem af er leiktíð.
United gerði 1-1 jafntefli við Leeds í gær og hefur aðeins unnið einn af fyrstu sjö leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni. Liðið situr í 13. sæti.
Samkvæmt Manchester Evening News er Carrick þó ekki hættu á að missa starfið sem stendur. Frammistaðan gegn Leeds er talin hafa styrkt stöðu hans, enda sýndu leikmenn liðsins baráttu og vilja til að snúa gengi liðsins við.
Þá er einnig talið að leikmenn United standi þétt við bakið á stjóranum, sem sneri gengi liðsins við þegar hann kom inn á síðustu leiktíð.